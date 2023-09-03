Десять тюменских «медицинских летунчиков» с ДЦП улучшают самочувствие в аэротрубе

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Десять молодых тюменцев с одинаковой формой ДЦП проходят курс реабилитации в аэротрубе в рамках социальной программы для людей с инвалидностью #ЛетатьЛегко. Все эти люди из группы «Летунчики Медицинские» страдают одинаковой формой ДЦП с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Прокачивают» мышцы и испытывают непередаваемые эмоции от свободного падения тюменцы с ДЦП могут благодаря гранту губернатора Тюменской области.

По словам руководителя проекта #ЛетатьЛегко Анны Миркиной, частью большой полетной программы является проект #Летаем_Вместе.

- С нами сотрудничает медуниверситет и каждый раз видим положительную динамику – снижение тонуса, улучшение походки и координации, - цитирует Анну издание «Тюменская область сегодня».

У большинства «летунчиков» проблема – нарушение координации и гипертонус мышц. Однако именно в аэротрубе инвалиды расслабляют мышцы, укрепляют мускулатуру, улучшают координацию и учатся ориентироваться в пространстве.