Краевед Валерий Чупин презентует книгу об улице Садовой с планом Тюмени 1804 года Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 8 сентября в 17 часов в библиотеке истории города им. Андрея Текутьева (ул. Щербакова, 11) пройдет презентация книги краеведа Валерия Чупина «Садовая улица. Первая пешеходная». Он расскажет об использованных для написания книги материалов и о трудностях процесса подготовки к ее написанию.

Сегодня ул. Садовая носит название «ул. Дзержинского». В книге много архивных фото, фрагментов документов и воспоминаний. В издание включили три десятка рисунков учеников Детской художественной школы им. А.П. Митинского.

Как сообщает «Тюменская линия», в книге рассказывается не только о памятниках архитектуры, но и о семьях, которые в них жили. Кроме того, в книге впервые представлен рукотворный план Тюмени 1804 года.