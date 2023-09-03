Жители Омутинского района могут сдавать кровь, не приезжая в районную больницу

Жители Омутинского района отныне могут сдавать анализы, не приезжая в районную больницу Фото: Татьяна Коркина

Жители Омутинского района отныне могут сдавать анализы, не приезжая в районную больницу, а прямо дома. Особенно это важно для пенсионеров, маломобильных людей и людей, живущих в труднодоступных местах, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

С начала 2023 года специалисты мобильной бригады медико-социальной помощи Омутинской ЦРБ (филиал областной больницы №11) 347 выезжали для забора крови у людей-инвалидов и паллиативных больных. Фельдшеры ФАПов омутинского филиала босетили более 150 пациентов на дому для забора крови и мокроты и проведения ЭКГ.

Специалисты, которые берут кровь на дому, - высококвалифицированные специалисты, и их опыт гарантирует точность и надежность результатов анализов. По словам главврача областной больницы Алексея Белова, забор крови на дому обеспечивает комфорт и достойное обслуживание. Это особенно важно для маломобильных граждан, которые испытывают трудности с посещением больницы.