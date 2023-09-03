Пять человек, включая двух девочек, пострадали в ДТП на Тимофея Чаркова в Тюмени

ДТП на перекрестке ул. Тимофея Чаркова и Матмассовской Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Двое детей ранены после ДТП, которое произошло накануне вечером, 2 сентября, на перекрестке ул. Тимофея Чаркова и Матмассовской. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на участке столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан» из-за нарушения очередности проезда перекрестка.

В ДТП пострадали пять человек, включая двоих девочек – семи и четырех лет, пассажирок «Лады». Оба ребенка ехали не в детских креслах, младшенькую госпитализировали.

По предварительным данным, водитель «Лады» со стажем за рулем 8 месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.