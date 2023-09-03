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НовостиОбщество3 сентября 2023 3:16

В Шуфутинов день 3 сентября в Тюмени воздух прогреется до +20 градусов

Рассказываем о погоде в Тюмени 3 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Тюмени сегодня, 3 сентября, ожидается облачность с прояснениями, кратковременные дожди, в Уватском районе днём без существенных осадков. Ветер северный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 C, днём +15…+20 C.

Погода в Тюмени 3 сентября

Погода в Тюмени 3 сентября

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В народе 3 сентября прозвали «Шуфутиновым днем», и все благодаря песне «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Советуем вам перевернуть календарь и послушать песню.