В Шуфутинов день 3 сентября в Тюмени воздух прогреется до +20 градусов

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В Тюмени сегодня, 3 сентября, ожидается облачность с прояснениями, кратковременные дожди, в Уватском районе днём без существенных осадков. Ветер северный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 C, днём +15…+20 C.

Погода в Тюмени 3 сентября Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В народе 3 сентября прозвали «Шуфутиновым днем», и все благодаря песне «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Советуем вам перевернуть календарь и послушать песню.