Председатель Студенческого совета Тюменской области стал членом Молодежного парламента при Государственной думе

Фото: Михаил Ляшевич Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

23 августа был утвержден состав нового Молодежного парламента при Государственной думе РФ. Туда вошел председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич.

В качестве кандидата в члены Молодежного парламента при Государственной думе его выдвинул Совет Российского Союза Ректоров. Теперь Михаил, вместе с представителями других субъектов Российской Федерации, будет представлять интересы молодежи нашего региона на федеральном уровне.

— Это большая честь и ответственность для меня. Членство в составе Молодежного парламента означает, что у меня есть возможность внести вклад в развитие жизни молодого поколения и страны в целом. Чувствую, что мои идеи, мнение и опыт будут услышаны и учтены на высшем уровне. Я горжусь тем, что являюсь представителем молодежи моего региона, и хочу быть достойным этого доверия. Надеюсь, что смогу сотрудничать с другими членами Молодежного парламента и депутатами Государственной думы в интересах нашего общего блага, — поделился председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич.

Первое очное заседание парламента состоится в стенах Государственной думы в Москве 18 сентября. Программа включает в себя выступления Председателя Государственной Думы, руководителей фракций и председателей комитетов Государственной Думы, проведение обучающих семинаров и тренингов на базе Корпоративного университета Сбербанка.