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НовостиАвто2 сентября 2023 14:39

Тюменские студенты могут кататься на автобусах за 15 рублей в черте города

Для тюменских студентов в общественном транспорте действует единая цена
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменские студенты могут кататься на автобусах за 15 рублей в черте города

Тюменские студенты могут кататься на автобусах за 15 рублей в черте города

Фото: Татьяна Коркина

Для тюменских студентов в общественном транспорте действует единая цена – 15 рублей по цене льготного проезда. Как сообщает «Тюменскaя линия», ученики вузов, колледжей и училищ могут рассчитывать на скидку 50%.

Однако, условие одно – студенты должны учиться на «очке». Льготы на билеты действуют по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой в черте города.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой на проезд, нужно получить транспортную карту «Студент».