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НовостиТуризм2 сентября 2023 13:46

В Тобольске отныне можно попробовать круассаны, которые вкушал император Николай II

В Тобольске открылось новое кафе «Сибирский круассан»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тобольске отныне можно попробовать круассаны, коорые вкушал император Николай II

В Тобольске отныне можно попробовать круассаны, коорые вкушал император Николай II

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске появилось новое кафе «Сибирский круассан» (ул. Мира, 10, с 10 до 18 часов), которое работает для посетителей Музея Семьи Императора Николая II с четверга по воскресенье. Посетители могут выпить чашечку (а то и не одну) со свежайшими булочками из слоеного теста в форме полумесяца.

Такие круассаны готовят по старинному рецепту XIX века из Франции, но с сибирским колоритом. В круассанах – разные начинки, что позволяет сделать их вкус незабываемым и неповторимым.

Подобную выпечку дегустировал император Николай II. Царская семья посещала Францию в рамках большой поездки по Европе в 1896 году. В Тобольске для них организовали кухню и кондитерскую, блюда которых они вкушали, вспоминая европейскую страну. Каждый день утренний воздух Тобольска наполнялся ароматами сдобы и свежеиспеченного хлеба, сообщает Тобольский музей-заповедник.