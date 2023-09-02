Тюменцев ждут на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи в марте 2024 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вплоть до 4 ноября жители Тюменской области от 14 до 35 лет могут подать заявку на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в «Сириусе» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Сюда съедутся более 20 тысяч профессионалов в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и спорта.

А еще впервые в истории в фестивале поучаствует 1 тысяча подростков от 14 до 17 лет, причем 500 приедут из России, еще 500 из-за рубежа. Те, кто не сможет участвовать очно, смогут принять участие онлайн. Ребята познакомятся с активными людьми из разных точек мира, получат опыт в сфере политики, культуры, спорта и образования от экспертов, поучаствуют в добровольческих акциях и найдут единомышленников.

По словам куратора молодежных проектов и пространств Тюменской области Ильи Титова, цель фестиваля – объединить молодежь со всего мира на одной площадке, чтобы вместе «построить единое будущее».

- В 2017 году Тюменская область принимала гостей — 35 делегатов из разных стран мира. Тогда Тюмень стала одним из двух городов в Уральском федеральном округе, который посетили участники фестиваля, - сообщает «Мой портал».