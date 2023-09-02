Тюменцам напомнили о правилах поведения при пожарах и захвате в заложники Фото: Татьяна Коркина

Социальные плакаты с единым номером экстренных служб появились на остановках и в общественном транспорте Тюмени ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. На плакатах размещены QR-коды, которые приведут тюменцев на посты в соцсетях онлайн-проекта «Киберпатруль Тюменской области». Они расскажут, как вести себя в случаях ЧП: при пожаре, эвакуации, захвата в заложники или обнаружении подозрительных вещей.

Плакаты можно увидеть на подголовниках автобусных маршрутов № 71 и № 73 до 30 сентября и на 13 электронных билбордах города (включая билборды у ТЦ «Галерея Вояж», возле Цветного бульвара, у ТРЦ «Премьер», ТЦ «Калинка», ТЦ «Москва» — до 7 сентября).

По словам руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерии Ивановой, тем самым, команда «Киберпатруля» хочет напомнить о важности быть бдительными и помнить, что никто не застрахован от экстремальных ситуаций.

- Стоит знать о том, как действовать заранее, чтобы в чрезвычайной ситуации быть готовым ко всему, - цитирует Валерию «АиФ-Тюмень».