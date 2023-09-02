В Аптекарском саду Тобольска на закрытии летней площадки разрисовывали бумажные стаканчики Фото: Татьяна Коркина

Ровно 2 507 жителей Тобольска отдохнули на летней площадке для отдыха и проведения досуга в Аптекарском саду. За три летних месяца 17 сообществ и 35 молодежных лидеров провели 120 событий и четыре тематических фестиваля, благодаря команде мультицентра «Моя территория».

В мае, например, прошел Фестиваль добрососедства, который открыл летнюю площадку Аптекарского сада 27 мая. Жители участвовали в мастер-классе по созданию ловца снов, расписывали керамические тарелки, посещали интерактивный спектакль «Привет, сосед!» от МТЦ «Космос».

В июне прошел фестиваль «Станция молодежная», приуроченный ко Дню молодежи. Тоболяки участвовали в музыкальном пленере и рисовали пейзажи на мастер-классе по кофеграфии.

В День семьи, любви и верности прошел фестиваль «Семьи, любви и верности». Горожане создавали парные картины и браслеты, а дети приняли участие в танцевальном флешмобе и чемпионате по скоростному счету вместе с родителями.

Закрытие летней площадки прошло 27 августа, на фестивале «За чашкой чая». Жители изготавливали эко-бальзам для губ и разрисовали бумажные стаканчики пейзажами Аптекарского сада, сообщает «Мегатюмень».