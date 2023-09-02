В Ембаево вдоль дороги появились окна в наличниках с портретами выдающихся людей. Фото: скриншот с видео

Необычный арт-объект «Окна из прошлого в будущее» появился в селе Ембаево на ул. Трактовой. Вдоль дороги установили окна в резных наличниках, но вместо стекол – портреты выдающихся людей Ембаевского муниципалитета.

Такой подарок сделала администрация муниципального округа к 100-летию и 425-летию ела Ембаево. По данным администрации, окна легли в основу арт-объекта, так как они – наша связь с внешним миром.

При создании арт-объекта использовали деревянные рамы дома XIX века, который предоставили жители села. Среди портретов – фотографии героя Советского Союза Ахметрашита Аширбекова, героя России Тимура Мухутдинова, купца и мецената Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова.

Арт-объект вскоре дополнят новые окна, на каждое изображение добавят QR-код, чтобы зрители получили как можно больше информации.