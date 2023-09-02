На улице Дзержинского в Тюмени открылась выставка двадцати живописных полотен Фото: Тюмень - наш дом

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени открылась уникальная и разноплановая выставка под открытым небом «Сокращая дистанцию: обойдемся без стен». Экспозицию объединяют 20 живописных полотен, каждую из которых художники видят по-разному.

Благодаря фестивалю «Морфология улиц» недавно обычный забор-рабица украсили инсталляцией с вышивкой и вязанием. В результате появился еще один арт-объект, который стал притягивать туристов и украшать Тюмень.

По словам руководителя мультицентра «Контора пароходства» и проекта паблик-арта «Морфология улиц» Юлии Саначиной, работы уличных художников могут располагаться не только на стенах, но и представлены в формате связь.

- Для нас особенно важно «прокачивать», развивать художников Тюмени. Из двух десятков работ, представленных на выставке, пять – от наших земляков. Здесь есть также живописные произведения авторов из Москвы, Калининграда, Ростова, Воронежа, Санкт-Петербурга и Омска. Все они по разному осмысливают предложенную тему, - цитирует Юлию «Тюменская область сегодня».

Иногда неискушенный ценитель творчества не понимает, что имеет в виду автор. Тогда на помощь приходит аудиогид: каждая работа снабжена QR-кодом.