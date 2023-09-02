В Исетском районе построят ипподром и гостиничный комплекс с термальными парками

В Исетском районе постоять ипподром и гостиничный комплекс с термальными парками Фото: Татьяна Коркина

Гостиничный комплекс с термальными парками, туристический комплекс и племенное коневодческое хозяйство появятся в Исетском районе Тюменской области. Комплекс появится в поселке Кировский, туркомплекс – в селе Красногорское, в Шорохово – ипподром и конноспортивная секция.

Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на администрацию района, в Исетском районе есть все, что необходимо для развития туризма. Здесь расположены потенциально привлекательные туристские объекты: памятник природы «Марьино ущелье», Ингальская долина и турбаза «Южное».

- Перспективы дальнейшего развития туризма в Исетском районе будут связаны с реализацией новых инвестиционных проектов, - отметили в администрации.