Хоккейный клуб «Рубин» в новом сезоне выступит под новым логотипом и буквой «Р»

Фото: https://vk.com/hc_rubin_tyumen

Хоккейный клуб «Рубин», как и еще 28 клубов, начнут борьбу за главный трофей в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги. Интересно, что в сезоне 2023-2024 году клуб будет выступать под новым логотипом. На форме красуется большая буква «Р», в символике появился оттенок бордового. Болельщики уже успели его оценить, сообщает Вслух.ру. Тренером, как и в последние три года, станет Денис Ячменев.

Для «Рубина» сезон начнется выездной серией. Уже завтра, 3 сентября, тюменцы сыграют с командой «Химик» в Воскресенске, 5 сентября – с «Рязанью-ВДВ», 7 сентября – со «СКА-Нева» в Санкт-Петербурге, 9 сентября – там же, но с «Динамо-СПб».

Домашняя серия игр пройдет с 14 по 20 сентября во Дворце спорта. Уже сегодня можно будет купить абонемент на игры.