В Тюмени девятилетняя девочка порвала половые органы, перелезая через забор Фото: Татьяна Коркина

Девятилетнюю девочку, которая перелезала через забор на детской площадке и получила травму, спасли врачи тюменской Областной клинической больницы №2. ЧП произошло в начале лета, после чего в приемное отделение обратилась сама пострадавшая вместе с мамой. Девочку обследовали специалисты с использованием современных методов диагностики.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, врач-гинеколог, детский врач-уролог и анестезиолог-реаниматолог решили экстренно ее прооперировать, так как с таким видом травмы медлить было нельзя.

По словам врача-гинеколога, онколога, заведующего гинекологическим отделением ОКБ №1 Дениса Лапина, хирурги ушили разрыв наружных половых органов и дренировали гематому.

- Благодаря слаженной работе специалистов мы смогли восстановить целостность всех поврежденных органов и сохранить девочке возможность в будущем иметь детей, - рассказал он.

Осложнений после операции не было, девочке провели медикаментозное лечение. Спустя некоторое время пациентку выписали домой, ведь она полностью восстановилась.