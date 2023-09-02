В Тюмени 2 сентября пройдут кратковременные дожди и гроза Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 сентября, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, туман. Ветер будет дутью юго-восточный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +6...+11 C, днём кратковременные дожди, местами гроза. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +15...+20 C.

Погода в Тюмени 2 сентября Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 2 сентября – день памяти пророка Самуила. На Руси его считали заступником мужчин, поэтому приговаривали: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». Потому Самойлов (Самуила) день становился мужским праздником. Дочери дарили отцу новую рубаху, а жены накрывали для мужей богатый стол.

А еще в этот день просили хорошей погоды для осенних работ, ведь зима приближалась неизбежно. С этого дня в лесах появлялись зимние опята, поэтому на столе часто стояли жареные грибы с картошкой.