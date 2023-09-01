«Это профанация»: тюменские родители возмутились предмету в школьной программе о финансовой грамотности

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменские родители оказались недовольны предметом «Основы финансовой грамотности», который хотят ввести в школах с 1 сентября. Член родкома Андрей Генерозов считает, что данный школьный предмет нужно изучать в профильных экономических классах после окончания девятилетнего обучения, когда старшеклассники уже определились с интересами, цитирует активиста «ФедералПресс».

– Есть же профили химико-биологические, экономические, математические. Что касается других ребят, я думаю, что это может быть факультативом. Почему это, как мне кажется, не должно быть обязательным предметом для всех? Потому что нагрузка, в принципе, достаточно высокая и по другим предметам. Вообще, мне кажется, что образовательные программы, особенно с введением вот этих так называемых ФГОС, лишились системности подачи знаний. Знания подают разрозненно, нет принципа от простого к сложному. И вот на фоне всей этой неразберихи в системе подачи знаний введение еще одного довольно-таки сложного предмета снизит качество восприятия как самого этого предмета – «Основы финансовой грамотности», так и восприятие всех остальных традиционных привычных предметов, – уверен член родительского комитета в Тюменской области.

В пример Андрей Генерозов привел эксперимент с введением в программу второго иностранного языка. Именно с ним в школах страны возникли большие проблемы, считает эксперт. И не только с первым иностранным языком, но и с преподаванием химии и физики.

– Очень многие заканчивающие школу ученики очень слабо владеют знаниями основных предметов: худо-бедно знают математику и русский язык, хоть понимают что-то. Но там, где физика и химия начинаются, большие-пребольшие сложности. Разговаривая с педагогами, я выяснил, что сейчас есть дефицит преподавателей, которые могут хорошо преподать химию и физику. А если на фоне отсутствия системности подачи материала еще какой-то дополнительный предмет внедрять, то это увеличит нагрузку и на педагогов, и на детей. Я считаю, что в первую очередь надо заниматься проблемами системной и грамотной подачи материала, – отмечает член родкома.

По мнению Андрея Генерозова, многие родители переводят своих детей в коммерческие школы, где им преподают программу по советским стандартам. Эксперт заявляет, что советская система образования была более грамотно выстроена. Главное в подаче материала, считает член родкома, в ее системе.

– Когда возникают такие вопросы: а не ввести ли нам дополнительный предмет «Основы финансовой грамотности» – это профанация педагогического процесса. Потому что детей надо в первую очередь заинтересовать – научить их учиться, чтобы у них была тяга к знаниям, – подытожил эксперт.