Жители тюменской многоэтажки на Червишевском тракте сидят без воды уже четвертый день. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцы из многоквартирного дома на улице Червишевский Тракт, 15/4 уже несколько дней сидят без воды. На частые отключения жалуются и проживающие рядом люди.

«Третьи сутки у нас отсутствует горячее и холодное водоснабжение, мы без воды. Звонили в управляющую компанию, но ответа нам так и не дали. Я с маленьким ребенком, которому нет даже года, элементарно не могу помыться и приготовить еду», – пишет жительница Тюмени в социальных сетях.

Проблемы возникают и в соседних зданиях. По словам тюменцев, воды в домах нет больше четырех дней.

«Два дня назад отключали свет и воду на 9 часов, и это происходит часто. Тоже интересно, куда обращаться», – отмечают жители многоэтажки.

В пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень» сообщили, что отключения воды не связаны с ограничениями со стороны организации.

– С нашей стороны по этому адресу отключений не было. Обратитесь за комментарием в управляющую компанию. Больше чем на сутки холодную воду отключать нельзя, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе «Росводоканала».

Нарушения подачи воды в доме могут быть связаны с другими причинами, уточняют в компанию. Для выяснения этого, рекомендуют сотрудники водоканала, жильцам стоит обратиться в свою управляющую компанию. В управляющей компании ООО «Универсал» не смогли журналисту оперативно прокомментировать ситуацию с отсутствием воды. Редакция направила запрос в Госжилинспекцию Тюменской области. Комментарий ожидается.