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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:41

В Тюмени река Тура поднялась на семь сантиметров благодаря двухнедельным ливням

На сезон дождей тюменцы возлагают большие надежды
Серафима Краснова
На сезон дождей тюменцы возлагают большие надежды.

На сезон дождей тюменцы возлагают большие надежды.

Фото: Виктория Гаврик

Четырехдневные ливни в Тюмени лишь незначительно подняли уровень воды в Туре. На сезон дождей тюменцы возлагают большие надежды: осадки могут восполнить хотя бы часть воды в высохшей реке.

Согласно данным гидропоста на 1 сентября 2023 года, уровень воды в Туре составляет -76 сантиметров. За последние сутки вода прибыла на четыре сантиметра, а за последние десять дней в сумме всего на семь сантиметров. Существенных положительных изменений пока не видно. В среднем сейчас уровень воды должен составлять около 28 сантиметров, а до этих показателей реке еще далеко.

Отметим, что с начала весны Тура обмелела на 258 сантиметров. Засушливое лето и жаркая весна сыграли свою роль. Примечательно, что синоптики обещают Тюмени и области дождливый сентябрь. По данным Росгидрометцентра РФ, в сентябре в Тюмени ожидается количество осадков выше нормы на 20%.

Напомним, что «питание» реки в областном центре зависит от снеговых вод. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных – 28%.