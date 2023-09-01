В Тюмени река Тура поднялась на семь сантиметров благодаря двухнедельным ливням

На сезон дождей тюменцы возлагают большие надежды. Фото: Виктория Гаврик

Четырехдневные ливни в Тюмени лишь незначительно подняли уровень воды в Туре. На сезон дождей тюменцы возлагают большие надежды: осадки могут восполнить хотя бы часть воды в высохшей реке.

Согласно данным гидропоста на 1 сентября 2023 года, уровень воды в Туре составляет -76 сантиметров. За последние сутки вода прибыла на четыре сантиметра, а за последние десять дней в сумме всего на семь сантиметров. Существенных положительных изменений пока не видно. В среднем сейчас уровень воды должен составлять около 28 сантиметров, а до этих показателей реке еще далеко.

Отметим, что с начала весны Тура обмелела на 258 сантиметров. Засушливое лето и жаркая весна сыграли свою роль. Примечательно, что синоптики обещают Тюмени и области дождливый сентябрь. По данным Росгидрометцентра РФ, в сентябре в Тюмени ожидается количество осадков выше нормы на 20%.

Напомним, что «питание» реки в областном центре зависит от снеговых вод. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных – 28%.