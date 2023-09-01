Прокуратура отстояла право тюменцев на бесплатную парковку у ТЦ «Пригородный». Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура отстояла право тюменцев на бесплатную парковку. Сотрудники ведомства провели проверку по коллективному обращению жителей областного центра об ограничении бесплатной парковки вблизи торгового центра «Пригородный».

В ходе проверки было установлено, что предприниматель, не имея правоустанавливающих документов, установил с юго-восточной части ТЦ ограждающие устройства парковки на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.

– В этой связи по поручению прокуратуры области по факту выявленных нарушений земельного законодательства прокуратура города Тюмени внесла в адрес главы города представление, – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, по требованию ведомства предприниматель привлечен к административной ответственности. В результате прокурорского вмешательства незаконно установленные ограждающие устройства демонтированы.