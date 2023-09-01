Патриотический фестиваль перекроет движение транспорта на ул. Механической

Фото: администрация Тюмени.

Патриотический фестиваль перекроет движение транспорта на улице Механической. 8 сентября в Тюмени состоится фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Движение транспортных средств будет прекращено от дома № 31 на Механической до улицы Максима Горького. Ограничения будут действовать с 7 утра до 23 часов.

– 8 сентября в связи с проведением культурно-массового мероприятия в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге на улице Механической, на участке от дома № 31 до улицы Максима Горького, в период с 7 до 23 часов, – сообщили в городской администрации.

Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок магистрали по Республики, Максима Горького и Холодильной.

Участников дорожного движения власти убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.