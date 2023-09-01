Тюменские нефтепроводчики провели мотопробег и преодолели свыше двух тысяч километров

Фото: ПАО «Транснефть».

Сотрудники нефтепроводного предприятия провели мотопробег, посвященный 30-летию ПАО «Транснефть» и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Участие в нем приняли более 40 активистов движения «Мототранснефть» из различных подразделений предприятия. Они преодолели свыше двух тысяч километров – от северных регионов до юга Тюменской и Свердловской областей.

Цель такого мероприятия – развитие корпоративной культуры, объединение работников, укрепление внутрикорпоративных связей и поддержка интересов трудовых коллективов.

Перед началом мотопробега на территории нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» состоялся торжественный митинг, в ходе которого члены клуба сделали запись о событии в «Летописи магистралей». А затем участники мотодвижения организованной колонной двинулись в путь из Тюмени в Ирбит.

Во главе колонны находились генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Рустэм Исламов и лидер мотодвижения предприятия, водитель ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН Юрий Фирсов.

Фото: ПАО «Транснефть».

В этом году ряды постоянных участников клуба «Мототранснефть» пополнили молодые специалисты предприятия.

– Все с нетерпением ждали этого события, готовились к нему. Коллеги из северных городов уже преодолели на мотоциклах около 1000 километров, чтобы из Тюмени уже всем вместе отправиться в дальнейший путь. Есть те, кто впервые принимает участие в пробеге. Для них мы провели подробный инструктаж по безопасности дорожного движения, заранее обсудили маршрут. Мотодвижение объединяет работников филиалов нашего предприятия, и это очень здорово, – говорит Юрий Фирсов.

Финишировали мотоциклисты у арт-объекта «Нулевой километр» на центральной площади Тюмени. В этом момент там уже собрались местные жители и байкеры тюменских мотоклубов, чтобы встретить участников пробега.

На торжественном закрытии участникам корпоративного мотопробега вручили памятные сувениры.