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НовостиОбщество1 сентября 2023 10:34

С приходом осени в Тюмени в шесть раз вырос спрос на обогреватели

Прохладная погода стабильно установилась в Тюменской области
Серафима Краснова
Прохладная погода стабильно установилась в Тюменской области.

Прохладная погода стабильно установилась в Тюменской области.

Фото: Виктория Гаврик

Прохладная погода стабильно установилась в Тюменской области. Осень пришла в регион. Столбики термометров опустились до +18 градусов Цельсия. Однако средняя температура ночью составляет +5…+8 градусов.

Похолодало и в квартирах. В связи с этим резко вырос спрос на бытовые электрообогреватели. В пресс-службе крупной сети по продаже бытовой техники рассказали, что в этом году спрос на обогреватели значительно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пишет tmn.aif.ru.

– В последние две недели мы отмечаем увеличение штучных продаж обогревательных приборов в Тюмени более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Относительно предыдущих недель августа позитивная динамика еще выше. Приблизительно одинаковым спросом пользуются как тепловентиляторы, так и конвекторы, радиаторы, – рассказал руководитель тюменской сети по продаже электроники Андрей Петров.

Стоимость обогревателей в регионе за год не выросла, она находится на уровне предыдущего года. Тепловентиляторы доступны и менее чем за 1 – 1,5 тысячи рублей, конвекторы можно приобрести по цене от 2 тысяч рублей, радиаторы – от 3 тысяч рублей.