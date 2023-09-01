В Тюмени к 1 марта 2024 года власти хотят снести долгострой на улице Герцена. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени к 1 марта 2024 года власти планируют снести долгострой на улице Герцена. Недостроенный многоэтажный дом уже много лет стоит без дела. Согласно планам администрации, здание ликвидируют к весне 2024 года. Такое условие городские власти поставили перед новым подрядчиком, который разбирает долгострой с марта 2023 года.

В городской мэрии пояснили, что между департаментом земельных отношений и подрядчиком заключен контракт о сносе самовольной постройки, расположенной в пределах улиц Герцена – Камышинской – Смоленской – Дзержинского.

Первым подрядчиком, который разбирал дом на безвозмездной основе, была компания из Свердловской области. Но справиться с демонтажом ей не удалось, поэтому был найден новый подрядчик, который демонтирует многоэтажку на тех же условиях.

Напомним, что долгострой на Герцена начали строить в 2000 году. В 2013 каркас здания признали аварийным. В ходе работ были нарушены строительные нормы, а этажность произвольно повышена.