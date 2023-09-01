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НовостиЗдоровье1 сентября 2023 9:13

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал реанимобиль ишимской больнице

Транспорт предназначен для оказания скорой медицинской помощи реанимационной или специализированной бригадой
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал реанимобиль областной больнице № 4 города Ишима. Транспорт предназначен для оказания скорой медицинской помощи реанимационной или специализированной бригадой, а также для мониторинга состояния пациентов при перевозке до места госпитализации.

– В 2023 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения медучреждение получило 9 автомобилей «Лада-Гранта», – сообщили в правительстве Тюменской области.

В прошлом году власти передали ишимской больнице 46 единиц санитарного транспорта и десять машин скорой медпомощи класса «В». Сейчас в арсенале медучреждения 20 скорых, 30 санитарных авто и 62 легковых.