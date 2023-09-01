На объездной в Тюмени при столкновении с ЗИЛом едва не погиб водитель грузовика

Фото: соцсети. Фото: Татьяна Коркина

В пятницу, 1 сентября 2023 года, в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» на условиях анонимности сообщили об аварии на объездной трассе в районе пересечения с улицей Владимира Полякова. Как поясняет автор поста, на место ДТП приехали две машины от МЧС и скорая помощь.

Редакции в тюменской Госавтоинспекции рассказали, что в аварии есть пострадавшие. Сообщается, что в районе 13 часов на пульт управления ГИБДД поступила информация о ДТП на объездной автодороге Тюмени.

– По предварительным данным, водитель за рулем большегрузного автомобиля ЗИЛ при движении на объездной трассе по направлению в Тюмень в районе перекрестка с улицей Владимира Полякова столкнулся с китайским грузовым автомобилем марки SHACMAN. В аварии получил легкие травмы водитель грузовика ЗИЛ, медицинская помощь ему была оказана на месте, – заявляют в Госавтоинспекции «КП».

По словам очевидцев, авария произошла в результате обгона одним из грузовых автомобилей. Однако истинную причину ДТП установят силовики в ходе расследования. На фотографиях представлены последствия аварии.

Позицию участников дорожно-транспортного происшествия инспекторы ДПС не приводят.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области произошло смертельное ДТП с велосипедистом. Автоледи на «японце» насмерть сбила человека на велосипеде.