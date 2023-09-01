В Тюмени соцслужба выплатит женщине-инвалиду 80 тысяч за травму головы

Социальная служба в Тюменской области заплатит инвалиду первой группы 80 тысяч рублей за травму головы во время транспортировки. Фото: Татьяна Коркина

Социальная служба в Тюменской области заплатит инвалиду первой группы 80 тысяч рублей за травму головы во время транспортировки. Женщина вышла в суд с иском к областному центру реабилитации инвалидов.

В материалах дела указано, что 16 марта 2023 года организация по работе с инвалидами «Социальное такси» по направлению поликлиники обязалась доставить женщину-инвалида в больницу на магнитно-резонансную томографию и обратно.

– Однако по пути домой при выгрузке инвалида из машины один из сотрудников резко опрокинул каталку вправо. В результате этого маневра каталка завалилась на бок, и женщина ударилась головой о бетонную площадку подъезда своего дома. На лбу у несчастной образовалась огромная гематома. Вызванные врачи скорой помощи диагностировали сотрясение головного мозга, – сообщили в пресс-службе судов.

Сотрудники центра хотели доставить пациентку на КТ для обследования, но женщина осталась дома до прихода участкового врача.