В Ишиме 1 сентября открыли обновленную школу на 600 учеников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В пятницу, 1 сентября, в Ишиме открыли обновленную школу на 600 человек. Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с ребятами, их родителями и учителями вошли в новое здание образовательного учреждения №4. Ее масштабный капитальный ремонт продолжался полтора года.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

- Вместо аварийного теперь на этом месте - современное, отвечающее всем требованиям здание. В классах установлено необходимое оборудование. Есть кабинет робототехники, универсальная мастерская по обработке дерева и металла, шахматный клуб, библиотека. Большая столовая, свой пищеблок, просторные спортивный и актовый залы. Условия отличные, - рассказал губернатор Тюменской области.

Школа в Ишиме рассчитана на 600 учеников. Ребята встретили День знаний в стенах нового учреждения.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Обязательно посмотрите программу мероприятий в Тюмени на 1 сентября. В День знаний для школьников, студентов и их родителей учреждения подготовили масштабный концерт и интересные конкурсы.