В Тюмени после нового закона о такси цены на услуги взлетели в два раза. Фото: Татьяна Коркина

С 1 сентября вступает в силу закон о такси, который ужесточает требования к перевозчикам. Ранее эксперты службы такси заявляли, что из-за нововведений расходы агрегаторов вырастут, поэтому и тарифы на услуги такси начнут медленно, но верно расти.

Сегодня утром проезд на такси по тарифу «эконом», длительность которой достигает 10 – 15 минут, стоил 250 рублей и выше. Однако через несколько часов цена уже взлетела в два раза, до 400 рублей. Однако подача машины стала быстрее – с 15 до 5 минут.

По тарифу «вместе» поездка стоила бы 290 рублей. Но здесь стоит учитывать и внутренние правила сервиса: в этом тарифе сесть в автомобиль может только один пассажир, а во время поездки присоединится незнакомец, которому нужно уехать примерно в эту же сторону. Из-за того, что сервис сам распределяет, кого водитель отвезет первым, время поездки увеличивается. В нашем случае – с 15 минут до 25. Плюс подача авто около восьми минут.

Напомним, что ценообразование в такси зависит от следующих факторов: количество водителей, погодные условия, число заказов и дальность поездки. Рост цен на такси в Тюмени 1 сентября может быть связан с прошедшим накануне дождем, а также повышенным спросом со стороны тюменцев. Ведь сегодня жители вместе с детьми торопятся на линейку, некоторые могут и опаздывать, поэтому решат воспользоваться услугами такси.

Отследить рост цен на такси в Тюменской области удастся только в понедельник, ведь в выходные спрос на эту услугу также существенно выше.