Из пустыря – в первый цифровой микрорайон Сибири: рассказываем про ЖК, который изменит облик Плеханово

Фото: Владимир Кирчаков.

Всего 2 года назад рядом с аэропортом Плеханово было поле – без жилых домов, хозяйственных построек, промышленных объектов. А сейчас, если проехать мимо, район не узнать – там растет мини-город. Рассказываем, кто и что строит на месте пустыря.

В 2021 году федеральный застройщик «Страна Девелопмент» получил разрешение на строительство нового жилого комплекса в этой локации. ЖК «Домашний» сразу попал в центр внимания властей, тюменцев и покупателей недвижимости из других городов. Во-первых, это первый цифровой микрорайон Сибири, в котором смарт-технологии встречаются и в квартирах, и во дворах, и на бульваре. Во-вторых, проект реализуется с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

Справка

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин анонсировал старт применения механизма инфраструктурных облигаций в своем послании Федеральному собранию. Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурного объекта.

«Страна Девелопмент» получила целевой заём под 3,5% на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций – более 4 километров. Размер инфраструктурного займа – 661,1 млн рублей.

Строительство ЖК началось в конце 2021 года, и уже в ноябре 2022-го застройщик ввел в эксплуатацию первый дом. Его построили всего за 11 месяцев. Покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением и для тех, кто жил в съемных квартирах, и для инвесторов, ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.

Первый дом построили меньше, чем за год. Фото: Владимир Кирчаков.

В декабре 2022 года ЖК посетили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

На презентации ЖК были первые лица страны и региона. Фото: Владимир Кирчаков.

Сейчас в комплексе строится еще 10 домов. До конца года застройщик сдаст три из них. Всего на 52 га будет возведено 24 дома с общей жилой площадью 380 кв. метров.

То, что отличает этот ЖК от других

Первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Доступ в парадные по BLE-метке или через FaceID, при этом лифт автоматически спускается на первый этаж при открытии домофона. Во дворах – USB-розетки и беседки с подогревом, в парадных – зарядки для электротранспорта. На бульваре будут расположены арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности. Въезд в паркинг по считыванию номеров. А в квартирах можно установить «умный дом».

«Домашний» – первый цифровой микрорайон Сибири.

Здесь будет самый протяженный пешеходный бульвар в Тюмени – 1 600 метров.

Первую часть бульвара для тюменцев откроют уже в этом году – более 300 метров в длину. Для сравнения: это размер уже функционирующего бульвара в ЖК «Европейский берег». Архитекторы предусмотрели развивающие площадки для детей разного возраста, пространство для игр с водой, скейт-площадку и памп-трек. Здесь откроются футбольная площадка, воркаут-зона, спортивная площадка, турниковый комплекс. Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Зона амфитеатра позволит проводить презентации, театральные постановки, детские праздники.

В этом ЖК – самый длинный бульвар в городе.

Каждый дом уникален

Все 24 дома отличаются архитектурой, этажностью и формой. Чтобы, гуляя по району, жители видели не «под копирку» дома, а чувствовали себя жителями «города в городе». Для этого на первых этажах домов откроются магазины, обучающие центры, салоны услуг, аптеки, пекарни и кафе. А в центре ЖК появится собственный фитнес-центр с бассейном.

Фото: Владимир Кирчаков.

Весь ЖК «Домашний» будет достроен в 2026 году. Сейчас в продаже есть квартиры на самый разный вкус – от небольших студий для студентов до просторных вариантов с террасами, гардеробными, высокими потолками и мастер-спальнями.

Всего за 1,5 года «Страна Девелопмент» показала, как на месте пустыря, где не было даже коммуникаций, можно сделать комфортный для современной жизни микрорайон. Дальше – больше!

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