В Тюмени 1 сентября из-за плотного тумана задерживаются авиарейсы

Сотни горожан ждут вылета в аэропорту Рощино. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени очередная задержка авиарейсов из-за плотного тумана. Сотни горожан ждут вылета в аэропорту Рощино. Четвертый день подряд в областном центре наблюдается густой туман, он окутывает город ранним утром, сковывает движение транспорта и мешает работе аэропорта. К данному часу в Рощино задерживают вылеты десятков самолетов.

В пятницу, 1 сентября 2023 года, вылет двух самолетов из Тюмени в Салехард отложили на два часа. Помимо этого, задерживаются лайнеры, которые должны были лететь в Тюмень. Например, рейсы из Сургута, Челябинска, Санкт-Петербурга.

Ранее «КП» показывала фотографии утреннего города в объятиях тумана. Природное явление накрыло Тюмень 1 сентября. Не повезло вчера и тюменскому мэру: Руслан Кухарук застрял в Москве из-за массовых задержек авиарейсов.