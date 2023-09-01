Сильный туман окутал Тюмень в День знаний 1 сентября 2023 года: фоторепортаж

Тюменцы делятся завораживающими снимками тумана, окутавшего город. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцы в соцсетях в пятницу, 1 сентября 2023 года, снова делятся снимками густого тумана, который накрыл областной центр ночью и продержался до самого утра. Туман был настолько густой, что в некоторых районах города ничего не было видно на расстоянии нескольких метров. Во мгле скрылись набережная, большая часть Центрального округа, и даже хорошо освещенные центральные улицы тоже покрыл густой туман.

Фото: Гаврик Виктория.

Закончился последний летний месяц, осень нагрянула в наши края. Всё чаще в областном центре по утрам наблюдаются заморозки и осенние туманы. В это время холодный воздух опускается на теплую поверхность земли.

Фото: Гаврик Виктория.

Астрономы объяснили густой туман в Тюмени высокой влажностью и безветренной погодой. Из-за штиля не развеивается туман, он окутывает город мягкими объятиями в День знаний. Видимость на дорогах заметно ухудшилась, природное явление сковало работу тюменского аэропорта Рощино. Отметим, что к утру штиль в городе сменился ветреной погодой, благодаря чему туман и смог рассеялись.

Фото: Гаврик Виктория.

Как это было, запечатлела корреспондент «Комсомольской правды». Фотографии тумана всегда необычны, так как за белоснежной пеленой скрываются привычные виды. Тюменцы четвертый день подряд наблюдают осенние туманы в городе и публикуют снимки в социальных сетях.

Фото: Гаврик Виктория.

Добавим, что аналогичная погода по утрам продержится в Тюмени до 9 сентября. Вместе с туманом город будут одолевать нескончаемые дожди и грозы.

Фото: Гаврик Виктория.

Ранее «КП» рассказывала о том, что в Рощино из-за тумана задержали десятки самолетов. В четверг, 31 августа, из-за природного явления домой не смог вернуться мэр города Руслан Кухарук.