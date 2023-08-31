В Тюменской области произошло смертельное ДТП с велосипедистом

Автоледи сбила велосипедиста. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Сегодня в первой половине дня на 112-м километре автодороги Армизонское-Капрапиха-Емуртла произошла страшная авария. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области рассказали, что 41-летняя женщина, находясь за рулем «Тойота Камри», сбила мужчину, который двигался в попутном направлении на велосипеде. От полученных травм 67-летний житель Упоровского района скончался.

На данный момент сотрудники ведомства выясняют все подробности дорожно-транспортного происшествия.

От полученных травм мужчина скончался. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Напомним, что август в регионе за летние месяцы оказался одним из самых тяжелых по количеству ДТП. Ранее мы писали, что на тюменской трассе у села Муллаши погиб дальнобойщик. По предварительным данным столкновение произошло из-за выезда одной из фур на полосу встречного движения транспорта. А в середине месяца трагедия случилась на «трассе смерти». Тогда жизнь оборвалась у супружеской пары и их троих детей. А двое несовершеннолетних по сей день находятся в медицинском учреждении, где получают необходимое лечение.