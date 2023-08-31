Александр Моор 31 августа посетил птицеводческий репродуктор в Юргинском районе

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел племенной репродуктор по производству яиц бройлеров в Юргинском районе. Он включает в себя шесть площадок родительского стада и три площадки ремонтного молодняка.

Мощность репродуктора – 37 миллионов яиц в год. На предприятии трудятся 189 человек, из которых 66 – жители Юргинского района, 67 – Омутинского и 56 человек – специалисты из других территорий.

Ранее «КП» писала о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. Регион стал на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного проекта.