В тюменском правительстве ищут сотрудника для работы с секретной информацией на зарплату в 20 тысяч рублей

Соответствующая вакансия появилась на сайте «Работа России». Фото: Татьяна Коркина

В тюменском правительстве ищут сотрудника для работы с секретной информацией. В аппарат губернатора требуется специалист отдела спецсвязи. Он будет следить за порядком работы с «информацией ограниченного доступа».

Соответствующая вакансия появилась на сайте «Работа России». Главный специалист отдела специальной документальной связи должен осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами установленного порядка обращения с секретной информацией, которая поступает по каналам специальной документальной связи.

В списке необходимых требований к кандидату указаны следующие требования: наличие высшего образования и навыков в области криптографической защиты информации. Специалисту предлагают зарплату свыше 20 тысяч рублей.