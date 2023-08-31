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НовостиОбщество31 августа 2023 12:55

Рестораны в Тюмени досрочно закрыли летние веранды из-за непогоды

Администраторы сразу нескольких тюменских заведений решили временно прекратить работу летних кафе
Серафима Краснова
Рестораны в Тюмени досрочно закрыли летние веранды из-за непогоды.

Рестораны в Тюмени досрочно закрыли летние веранды из-за непогоды.

Фото: Виктория Гаврик

Рестораны в Тюмени досрочно закрыли летние веранды. Эту тенденцию заметила журналист «КП». Администраторы сразу нескольких тюменских заведений решили временно прекратить работу летних кафе.

По словам владельцев заведений, закрытие террас произошло из-за непогоды в городе. В центре Тюмени сразу несколько заведений прекратили работу летних веранд. Многие из ресторанов готовы возобновить их работу после того, как в городе потеплеет и прекратятся дожди.

Напомним, что в предыдущем году сезон летних веранд в областном центре завершился в десятых числах сентября. На тот период температура в Тюменской области составляла выше +25 градусов.