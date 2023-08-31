В Тюмени осудили мужчину, который показывал порно сыну ради мести бывшей жене. Фото: Виктория Гаврик

Житель Тюмени выбрал противозаконный и изощренный способ мести своей бывшей жене. В материалах уголовного дела указано, что Ранис женился в 2011 году и у него в браке родились сын и дочь.

Через восемь лет он развелся с женой. На заседании мужчина сообщил, что супруга ведет аморальный образ жизни, изменяет ему. Это послужило поводом к разводу и последующей мести с обеих сторон.

«Сама экс-супруга зачастила в полицию и написала на Раниса 11 заявлений о побоях, угрозе убийством и вымогательстве. Но по всем заявлениям полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела», – указано в материалах.

Желая унизить бывшую жену, Ранис 15 июня 2021 года встретился с несовершеннолетним сыном и показал ему на экране телефона фото с порнографическим изображением якобы его матери в окружении обнаженных мужчин. Мальчик приехал домой и спросил маму об этом фото. Женщина взяла ребенка и поехала писать заявление в полицию.

Изучив материалы дела, суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 12 лет и 10 месяц.