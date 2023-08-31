Банк Уралсиб провел серию круглых столов для представителей малого и среднего бизнеса в Тюмени и городах Югры

Фото: Елена Пошморго.

Банк Уралсиб провел серию круглых столов для предпринимателей и руководителей организаций в Тюмени, Сургуте и Нижневартовске на тему «Актуальные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса». В мероприятиях приняли участие представители Тюменской, Сургутской и Нижневартовской торгово-промышленных палат, лизинговой компании «Интерлизинг», городских администраций и Федеральной налоговой службы.

Гостями мероприятия стали более 80 представителей малого и среднего бизнеса. Специалисты банка рассказали участникам об актуальных изменениях законодательства, о преимуществах обслуживания в Уралсибе, программах поддержки бизнеса, реализуемых в банке, ответили на интересующие вопросы и разобрали кейсы по кредитным продуктам.

– Мы активно работаем с предпринимателями Тюменской области и Югры, регулярно организуем встречи с представителями малого бизнеса, которые проходят в различных форматах. Уже не первый год мы сотрудничаем с торгово-промышленными палатами в городах региона и проводим совместные мероприятия. На эти встречи, организованные Уралсибом самостоятельно или под эгидой ТПП, мы приглашаем не только действующих, но и потенциальных клиентов, – отметила руководитель Челябинской территориальной дирекции Уралсиба Елена Кукк, подводя итоги мероприятия.

По ее словам, в открытых встречах принимают участие предприниматели, сотрудники Банка, приглашенные эксперты, а также представители администраций городов. Эти мероприятия дают клиентам хорошую возможность пообщаться напрямую с руководством Уралсиба, представителями власти и экспертами финансового рынка. Предприниматели ценят такую возможность, и для Банка это очень важный фактор, который способствует укреплению лояльности клиентов, отметила Елена Кукк.

– Сегодня нам было принципиально донести до представителей малого и среднего бизнеса то, что, несмотря на повышение ключевой ставки, проценты по выданным кредитам (траншам) Банк не корректирует в сторону увеличения. Кроме того, благодаря большому числу программ поддержки предпринимателей, которые реализуются в Банке совместно с различными организациями, у клиентов сохраняются возможности получения новых кредитов на выгодных условиях. Одновременно позитивным фактором является рост ставок, предлагаемых Банком на остатки на счетах и депозитах, – добавила Елена Кукк.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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