Мэр Тюмени Руслан Кухарук застрял в Москве из-за задержки рейса

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Самолет с мэром Тюмени Русланом Кухаруком застрял в Москве и не смог вовремя вылететь в Рощино. Причина – густой туман в Тюмени ранним утром в четверг, 31 августа 2023 года. Глава города купил билет в экономкласс и вместе с другими пассажирами ждал вылета несколько часов. Выяснилось, что Руслан Кухарук был в командировке в Москве. Массовые задержки рейсов подтвердили также в правительстве региона.

Напомним, сегодня утром на город опустился густой туман и в Рощино не смогли принять десятки самолетов. Некоторым из них пришлось сесть на запасные аэродромы.

– Руслан Николаевич был в командировке, принимал участие во всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», который проходил в Солнечногорске. Рейс, на котором глава города должен был вылететь в Тюмень, действительно задержали, – рассказали редакции «Комсомольской правды» в городской администрации.

Личные источники редакции утверждают, что мэр Тюмени купил билеты в экономкласс. Однако, как часто бывает, пассажиров из экономкласса пересаживают в бизнес-класс, только уже во время полета. Некоторые авиакомпании практикуют такие правила.

Согласно данным электронного табло в Рощино, самолет с мэром города Русланом Кухаруком благополучно приземлился в Тюмени.

Ранее «КП» показывала фотографии сказочной Тюмени, которую окутал густой туман 31 августа. Природное явление опустилось на город сегодня ночью, развеялся туман только к позднему утру. Из-за плохой видимости в аэропорту Рощино задерживаются больше 40 авиарейсов. На федеральных и региональных магистралях стало непросто ориентироваться: автомобилисты появляются из ниоткуда и так же исчезают вдали. Тюменские астрономы объяснили причину появления странного тумана в Тюмени и области.