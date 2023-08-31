В Тюмени школьники с 1 сентября смогут ездить на автобусе за 6 рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 1 сентября школьники станут ездить на автобусах за шесть рублей. Однако количество льготных билетов ограничено. Дети смогут пользоваться льготами только в учебные дни. Во время каникул и выходных ребята поедут за полную стоимость, как взрослые.

– Учитывая 80-процентную льготную скидку, одна поездка обойдется школьнику в шесть рублей. Ежемесячный лимит поездок по льготным транспортным картам «Школьник» рассчитывается из количества двухразовых поездок в день (без учета воскресений, праздничных дней и каникулярного времени), – сообщили в Тюменской транспортной системе.

Специалисты поясняют, что в случае если лимит месячных поездок по льготным картам «Школьник» использован, а все деньги не потрачены, то они переносятся на следующий месяц.

Узнать остаток средств на транспортной карте можно несколькими способами: в автобусе, на терминалах пополнения транспортных карт АО «ТТС» и в личном кабинете на сайте oao-tts.ru.