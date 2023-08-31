Сход с рельсов шести ж/д вагонов на станции Винзили расследуют в Тюменской области

Прокуратура контролирует расследование схода с рельсов вагонов под Тюменью. Фото: Виктория Гаврик

Шесть железнодорожных вагонов сошли с рельсов в районе станции Винзили Свердловской железной дороги при выезде локомотива. Инцидент произошел 31 июля 2023 года. В регионе по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

– 31 июля 2023 года вблизи железнодорожной станции Винзили Свердловской железной дороги при выезде локомотива с 29 вагонами допущен сход с рельсов шести грузовых вагонов. В результате произошедшего железной дороге, собственникам железнодорожных вагонов и грузу причинен крупный ущерб в размере более 1 миллиона рублей, – заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Оперативниками установлено, что причиной транспортного происшествия могло быть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенное лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности. Обстоятельства ЧП выясняются.