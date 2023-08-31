Проект «Наставничество» к новому учебному году подготовился в загородном путешествии

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Ребята из социального проекта «Наставничество» накануне учебного года на три дня отправились в спортивно-туристический комплекс «Мичурино Резорт». Сюда в конце августа они приезжают уже третий год подряд. Для участников проекта это возможность стать ближе друг другу, почувствовать себя внутри большой и дружной семьи.

Кроме того, ребята ставили цели на новый учебный год, учились быть уверенными в себе на мастер-классах и тренингах. Правда, мальчики и девочки делали это в разных условиях. Представительницы прекрасного пола с наставницами и куратором проекта проживали в уютном и красивом доме. Здесь же совершенствовали свои кулинарные навыки: готовили вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, пекли блинчики, оладушки и другие вкусности.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Мальчишки же отдыхали по-мужски. Под чутким контролем тренера по боксу Марселя Иманбаева отправились в поход. Они разбили палаточный лагерь и двое суток жили в полевых условиях. Готовили походную еду, купались в пруду, говорили о важном на вечерних посиделках у костра и даже несли ночной дозор.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Дети много гуляли, говорили, размышляли и делились своими чувствами. Набирались сил перед новым учебным годом, который обещает быть насыщенным. Проект «Наставничество» подготовил для детей образовательные и развлекательные программы, психологические тренинги, мастер-классы, а также конкурсы с отличными призами.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.