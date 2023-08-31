В Тюменской области предпринимателям и самозанятым предоставили займы на 419 млн рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области предпринимателям и самозанятым предоставили займы на 419 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования региона готов выдать бизнесменам денежные средства под минимальную ставку в 12%, установленную Центробанком.

Согласно данным Банка России, предпринимателям готовы выдать до 5 миллионов рублей, а самозанятым – до 500 тысяч. С начала 2023 года Фонд микрофинансирования Тюменской области выдал 213 займов на сумму свыше 419 миллионов рублей для малого и среднего предпринимательства региона, заявляет Информационный центр правительства области.

— Относительно прошлого года мы увеличили объем финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых в Тюменской области на 30%, как по количеству выданных займов, так и по объему денежных средств. Сейчас в фонде работают 8 программ для развития бизнеса, — сообщил генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.