«Небо не обещало красивых кадров»: тюменцы смогли запечатлеть огромную Луну

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Несмотря на густой туман, жители Тюмени ночью с 30 на 31 августа наблюдали уникальное природное явление. В конце лета горожанам посчастливилось увидеть «голубую Луну», или «суперлуние». Спутник Земли окрасился в яркий цвет и казался больше обычного. Луну было видно в разных районах. Если вы вдруг проспали, то посмотрите на спутник Земли в нашей фотоподборке.

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Вечернее и ночное явление именуют «голубая Луна». Астрономы утверждают, что два полнолуния в месяце бывает не так часто и не каждый год. Второе полнолуние в месяце по-английски называют Blue Moon – голубая Луна. Но это никак не связано с цветом нашего спутника. Необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon – «однажды под голубой Луной».

Луна сегодня ночью была примерно на 10 – 13% больше и на 18% ярче, чем в обычное суперлуние. Астрономы считают, что необычный цвет Луны проявляется по той же причине, по какой Солнце кажется нам малиновым у горизонта. Это свойство нашей атмосферы – пропускать красные лучи и рассеивать синие. Поэтому всё, что низко к горизонту, приобретает красно-оранжевые оттенки.

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

В 2023 году можно наблюдать это уникальное явление дважды – 31 августа и 29 сентября.

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее мы показывали другое необычное явление – густой туман, который окутал город и стал причиной задержек авиарейсов из Тюмени сегодня утром. На федеральных и региональных магистралях сейчас непросто ориентироваться: автомобилисты появляются из ниоткуда и так же исчезают вдали. Астрономы объяснили причину появления странного тумана в Тюмени и области.