В центре Тюмени на пересечении Мельникайте и Рижской построят подземный пешеходный переход

Фото: ГУС Тюменской области.

В центре Тюмени построят еще один подземный пешеходный переход. Он появится на пересечении улиц Мельникайте и Рижской. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.

Подрядчик проводит экспертизу проектной документации, результаты инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства – подземного пешеходного перехода через Мельникайте, в районе Рижской, говорится в документации.

Фото: администрация Тюмени.

Точная сумма, которую потратят на строительство объекта, пока не известна. Власти планируют сделать Мельникайте непрерывной, а также ее расширят от одной части объездной до другой через весь город.