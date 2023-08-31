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НовостиОбщество31 августа 2023 5:30

В центре Тюмени на пересечении Мельникайте и Рижской построят подземный пешеходный переход

Подрядчик проводит экспертизу проектной документации
Серафима Краснова
Фото: ГУС Тюменской области.

Фото: ГУС Тюменской области.

В центре Тюмени построят еще один подземный пешеходный переход. Он появится на пересечении улиц Мельникайте и Рижской. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.

Подрядчик проводит экспертизу проектной документации, результаты инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства – подземного пешеходного перехода через Мельникайте, в районе Рижской, говорится в документации.

Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Точная сумма, которую потратят на строительство объекта, пока не известна. Власти планируют сделать Мельникайте непрерывной, а также ее расширят от одной части объездной до другой через весь город.