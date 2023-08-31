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НовостиОбщество31 августа 2023 5:08

Густой туман в Тюмени вызвал массовые задержки рейсов в аэропорту Рощино

В Тюмени не могут приземлиться самолеты – все рейсы задержаны
Серафима Краснова
В Тюмени не могут приземлиться самолеты – все рейсы задержаны.

В Тюмени не могут приземлиться самолеты – все рейсы задержаны.

Фото: Татьяна Коркина

Сильный туман помешал работе тюменского аэропорта Рощино. К данном у часу в городе задерживаются десятки рейсов. Самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости. По информации электронного табло, лайнер из Екатеринбурга, который должен был приземлиться в 23:35, совершил посадку только в 9:30.

Кроме того, в Рощино задерживаются авиарейсы из Красноярска, Москвы, Казани, Ханты-Мансийска, Сургута, Сочи и других городов.

Непосредственно из Тюмени не могут улететь пассажиры в Москву, Красноярск, Омск и по другим направлениям. Время ожидания самолета увеличивается на восемь-девять часов.

Актуальное расписание можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Рощино, время вылетов меняется в зависимости от погодных условий.

Ранее «КП» показывала ночной и утренний город, окутанный туманом. Природное явление повлияло на дорожную обстановку в регионе. На федеральных магистралях дежурят сотрудники Госавтоинспекции.