Густой туман в Тюмени вызвал массовые задержки рейсов в аэропорту Рощино

В Тюмени не могут приземлиться самолеты – все рейсы задержаны. Фото: Татьяна Коркина

Сильный туман помешал работе тюменского аэропорта Рощино. К данном у часу в городе задерживаются десятки рейсов. Самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости. По информации электронного табло, лайнер из Екатеринбурга, который должен был приземлиться в 23:35, совершил посадку только в 9:30.

Кроме того, в Рощино задерживаются авиарейсы из Красноярска, Москвы, Казани, Ханты-Мансийска, Сургута, Сочи и других городов.

Непосредственно из Тюмени не могут улететь пассажиры в Москву, Красноярск, Омск и по другим направлениям. Время ожидания самолета увеличивается на восемь-девять часов.

Актуальное расписание можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Рощино, время вылетов меняется в зависимости от погодных условий.

Ранее «КП» показывала ночной и утренний город, окутанный туманом. Природное явление повлияло на дорожную обстановку в регионе. На федеральных магистралях дежурят сотрудники Госавтоинспекции.