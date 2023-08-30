Тюменские нефтепроводчики провели плановое пожарное учение в резервуарном парке

Фото: «Транснефть-Сибирь»

Работники «Транснефть-Сибирь» провели плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» в Тюменской области.

Цель учений - проверка готовности персонала станции и дежурного караула 127-й пожарной части ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области (договорной)» к тушению пожаров в резервуарном парке и ликвидации ЧС, а также отработка необходимых навыков и их совершенствование.

Согласно сценарию, в резервуаре объемом 5000 куб. м произошел условный взрыв паровоздушной смеси, что привело к деформации стенок емкости, выходу нефти в каре резервуара и ее возгоранию. При этом автоматические системы пенотушения и системы орошения горящего и близстоящих резервуаров вышли из строя. Все это могло стать причиной распространения пожара на соседние емкости.

Фото: «Транснефть-Сибирь»

На место в расчетное время прибыл дежурный караул 127-й пожарной части, а также добровольная пожарная дружина предприятия - всего 30 человек и 7 единиц спецтехники. В это же время с территории объекта эвакуировали 50 человек - работников станции, не задействованных в тушении, и сотрудников подрядных организаций.

Тушение осуществлялось комбинированным способом: условная подача пены через переносные лафетные стволы в каре резервуара и сверху резервуара с использованием пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок резервуара проводилось при помощи переносных лафетных стволов.