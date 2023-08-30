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НовостиОбщество30 августа 2023 14:09

Энергетики обеспечили теплом и светом старейший памятник исламской культуры Тюменской области

Построенную во второй половине ХIХ века Белую мечеть в селе Ембаево подключили к сетевой инфраструктуре.
Серафима Краснова
Фото: Сирень Бабаева.

Фото: Сирень Бабаева.

Тюменские энергетики подключили к электросетям крупный объект культурного наследия. Теплом и светом старейший памятник исламской культуры Тюменской области — Белую (Малую) мечеть в селе Ембаево – обеспечили «Россети Тюмень».

Электроснабжение мечети энергетики организовали от высоковольтного питающего центра «Каскара». В рамках договора технологического присоединения специалисты установили автоматический выключатель и смонтировали интеллектуальный прибор учета. Он поможет контролировать параметры качества и объем передаваемого потребителю энергоресурса.

Отметим, что всего за 2023 год компания подключила к питающим центрам еще две мечети и один храм в регионе.