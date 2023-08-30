Тобольская рэперша Инстасамка даст концерт в Тюмени

Фото: Дарья Зотеева / ВКонтакте.

Тобольская рэперша Дарья Зотеева, больше известная как Инстасамка, даст концерт в Тюмени. Он запланирован на 30 марта 2024 года. Мероприятие начнется в 19:00 на сцене «Дома Культуры» на улице Максима Горького.

Дарья Зотеева проведет концерт совместно с Moneyken. Половина билетов уже продана.

Новые концерты популярной исполнительницы начнутся с 16 марта 2024 года, она посетит Пермь, Челябинск, Краснодар, Иркутск. В марте этого года Инстасамка тоже планировала концерт в Тюмени, но выступление было отменено.